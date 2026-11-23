Nutrien 59.18 EUR 1.68% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Analyst Andrew Wong verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zu Düngemittelherstellern auf deren schwächelnde Aktienkurse. Er begründete dies mit einer allgemeinen Marktschwäche, aber auch mit einer verhaltenen saisonalen Nachfrage./ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:17 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:17 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.