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zugeh. Wertpapiere
23.11.2026 20:01:53
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Analyst Andrew Wong verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zu Düngemittelherstellern auf deren schwächelnde Aktienkurse. Er begründete dies mit einer allgemeinen Marktschwäche, aber auch mit einer verhaltenen saisonalen Nachfrage./ck/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 85.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 64.68
|
Abst. Kursziel*:
31.42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 64.66
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.46%
|
Analyst Name::
Andrew Wong
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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