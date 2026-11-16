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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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16.11.2026 09:40:41

Nemetschek SE Buy

Nemetschek
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms sieht im Design-Bereich eher eine vorübergehende Schwäche als eine KI-Verdrängung, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht schrieb./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64.55 € 		Abst. Kursziel*:
23.93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
64.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.36%
Analyst Name::
Nicolas Herms 		KGV*:
-
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09:40 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
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05.11.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
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