Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 2.14 Prozent fester bei 3’892.57 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 535.125 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.077 Prozent auf 3’808.03 Punkte an der Kurstafel, nach 3’810.97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3’807.67 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’902.45 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, notierte der TecDAX bei 4’024.30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der TecDAX bei 4’090.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 3’409.22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.40 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 13.32 Prozent auf 36.06 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9.76 Prozent auf 48.14 EUR), AIXTRON SE (+ 8.91 Prozent auf 32.04 EUR), PVA TePla (+ 7.50 Prozent auf 26.96 EUR) und Siltronic (+ 7.16 Prozent auf 54.65 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Nemetschek SE (-5.73 Prozent auf 51.00 EUR), freenet (-1.06 Prozent auf 24.38 EUR), IONOS (-0.83 Prozent auf 33.56 EUR), TeamViewer (-0.42 Prozent auf 4.30 EUR) und Deutsche Telekom (-0.34 Prozent auf 26.25 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7’542’037 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 207.374 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch