Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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23.11.2026 17:22:25
Zurich Insurance Neutral
Zurich Insurance
632.97 CHF 0.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zurich von 609 auf 615 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Freitag nach dem Investorentag an höhere Synergiebeiträge durch Beazley an./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Neutral
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Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
615.00 CHF
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
635.00 CHF
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Abst. Kursziel*:
-3.15%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
632.97 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
-2.84%
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Analyst Name::
Andrew Baker
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KGV*:
-
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