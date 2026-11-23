CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
56.15CHF
-0.60CHF
-1.06 %
17:30:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.11.2026 17:24:05
CTS Eventim Overweight
CTS Eventim
57.62 CHF 0.86%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim von 98 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der bullische Ausblick bis 2030 liege über den Markterwartungen, schrieb Bernd Klanten am Montag in seiner Rückschau auf den Kapitalmarkttag. Die Ziele hingen aber stark vom späteren Verlauf ab./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 02:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
63.95 €
|
Abst. Kursziel*:
56.37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
62.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.74%
|
Analyst Name::
Bernd Klanten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CTS Eventim
|
20.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
20.11.26
|MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, buy (EQS Group)
|
17.11.26
|EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, Kauf (EQS Group)
|
17.11.26
|EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, Kauf (EQS Group)
Analysen zu CTS Eventim
|17:24
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|17:24
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|17:24
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|56.15
|-1.06%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:24
|
Barclays Capital
CTS Eventim Overweight
|17:23
|
Barclays Capital
Deutsche Bank Equal Weight
|17:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
Barclays Buy
|17:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
Zurich Insurance Neutral
|17:05
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform
|14:53
|
RBC Capital Markets
Novartis Sector Perform
|14:42
|
Bernstein Research
Givaudan Underperform