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23.11.2026 21:03:00
Adyen-Aktie im Fokus: Abschied eines Gründers, van der Does gibt Co-Chefposten ab
Der Mitgründer des niederländischen Zahlungsdienstleister Adyen, Pieter van der Does, wird zum Jahresende als Co-Chef zurücktreten.
Adyen verfügt über eine sehr starke Unternehmenskultur, und da Uytdehaage alleiniger Konzernchef werde, dürfte es keine voreiligen Änderungen in der Art und Weise geben, wie Adyen mit seinen Kunden umgehe, wie das Unternehmen seine Technologie entwickele und anschliessend an Kunden vermarkte, schrieb Analyst Sandeep Deshpande von der Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion.
Branchenexperte Hannes Leitner von Investmenthaus Jefferies rechnet ebenfalls nicht mit unmittelbaren Veränderungen. Längerfristig seien diese aber möglich angesichts des zunehmenden Drucks durch den deutlich gefallenen Aktienkurs.
/mis/ck
AMSTERDAM (dpa-AFX)
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