TecDAX 1548840 / DE0007203275
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23.11.2026 09:28:15
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel in der Gewinnzone
Am Morgen geht es für den TecDAX erneut nach oben.
Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0.18 Prozent auf 3’817.75 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 535.125 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.077 Prozent leichter bei 3’808.03 Punkten in den Handel, nach 3’810.97 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3’827.55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’807.67 Punkten erreichte.
TecDAX seit Beginn Jahr
Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 23.10.2026, einen Stand von 4’024.30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der TecDAX bei 4’090.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der TecDAX bei 3’409.22 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.34 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 4.53 Prozent auf 179.80 EUR), JENOPTIK (+ 4.15 Prozent auf 33.14 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.96 Prozent auf 45.16 EUR), Siltronic (+ 2.94 Prozent auf 52.50 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2.56 Prozent auf 104.20 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Nemetschek SE (-7.99 Prozent auf 49.78 EUR), IONOS (-1.83 Prozent auf 33.22 EUR), United Internet (-1.24 Prozent auf 23.86 EUR), SAP SE (-1.13 Prozent auf 181.60 EUR) und ATOSS Software (-0.62 Prozent auf 80.20 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 279’881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207.374 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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