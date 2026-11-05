Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Kennziffern des Bausoftware-Anbieters seien wegen der Übernahme von HCSS relativ komplex, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Weitgehend Einigkeit herrsche aber darüber, dass das organische Wachstum im dritten Quartal hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.75 €
|
Abst. Kursziel*:
0.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.35%
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
Analysen zu Nemetschek SE
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|16.07.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|64.95
|-3.35%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:12
|
Jefferies & Company Inc.
Nemetschek Buy
|10:09
|
Jefferies & Company Inc.
PVA TePla Buy
|10:07
|
Jefferies & Company Inc.
SUSS MicroTec Buy
|10:07
|
Jefferies & Company Inc.
Kontron Buy
|09:49
|
Jefferies & Company Inc.
HelloFresh Buy
|09:48
|
Jefferies & Company Inc.
Rheinmetall Buy
|09:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Nemetschek Overweight