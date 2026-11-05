Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’048 0.2%  SPI 21’217 0.3%  Dow 53’356 3.0%  DAX 26’617 0.7%  Euro 0.9179 0.0%  EStoxx50 6’305 0.6%  Gold 4’126 1.5%  Bitcoin 65’637 -0.2%  Dollar 0.8171 0.0%  Öl 95.9 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Commerzbank-Aktie verliert: Höherer Gewinn, aber Dämpfer beim Zinsüberschuss
Wie viel Verlust eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingefahren
BKW Aktie steigt: Energiekonzern schaltet Rundsteuerung Ende 2029 ab
Bayer: Die Wende nimmt Gestalt an
Suche...
ETF Sparplan

Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

65.30
CHF
-1.90
CHF
-2.83 %
10:50:38
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2026 10:12:16

Nemetschek SE Buy

Nemetschek
65.68 CHF -4.52%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Kennziffern des Bausoftware-Anbieters seien wegen der Übernahme von HCSS relativ komplex, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Weitgehend Einigkeit herrsche aber darüber, dass das organische Wachstum im dritten Quartal hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71.75 € 		Abst. Kursziel*:
0.35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.35%
Analyst Name::
Charles Brennan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nemetschek SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen