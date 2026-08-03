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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

56.45
CHF
11.45
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03.08.2026
SWX
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04.08.2026 07:47:42

Nemetschek SE Sell

Nemetschek
53.84 CHF -2.10%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek nach Zahlen zum zweiten Quartal von 53 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Zahlenwerk rücke allerdings angesichts eines neuerlichen Zukaufs in den Hintergrund, schrieb Michael Briest in einer Studie am Dienstag. Die Übernahme der Computerworks AG dürfte sich positiv auf die konsolidierten Ergebnisse des Entwicklers von Bau- und Architektur-Software auswirken, weil Nemetschek nun sonst übliche Kommissionen von 25 bis 30 Prozent an diesen Zwischenverkäufer nicht mehr entrichten müsse./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 20:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Sell
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
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Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
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Michael Briest 		KGV*:
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