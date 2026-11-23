Um 15:40 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1.65 Prozent höher bei 29’214.76 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 324.962 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.265 Prozent auf 28’816.61 Punkte an der Kurstafel, nach 28’740.31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Montag bei 28’781.56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’337.27 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29’876.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 32’110.41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 28’263.82 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 5.70 Prozent zu Buche. Bei 33’547.52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 12.95 Prozent auf 35.94 EUR), AIXTRON SE (+ 10.91 Prozent auf 32.63 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10.58 Prozent auf 48.50 EUR), Siltronic (+ 8.53 Prozent auf 55.35 EUR) und AUTO1 (+ 8.21 Prozent auf 14.77 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Nemetschek SE (-6.38 Prozent auf 50.65 EUR), RTL (-4.87 Prozent auf 28.30 EUR), Porsche vz (-2.85 Prozent auf 42.25 EUR), K+S (-1.93 Prozent auf 12.20 EUR) und Porsche Automobil (-1.21 Prozent auf 22.01 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’287’033 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38.795 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch