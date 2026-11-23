Am Montag geht es im TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.88 Prozent auf 3’844.35 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 535.125 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.077 Prozent leichter bei 3’808.03 Punkten in den Montagshandel, nach 3’810.97 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3’847.61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’807.67 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der TecDAX noch bei 4’024.30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 4’090.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 3’409.22 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6.07 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 8.84 Prozent auf 187.20 EUR), JENOPTIK (+ 7.86 Prozent auf 34.32 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.15 Prozent auf 46.12 EUR), Infineon (+ 3.93 Prozent auf 47.23 EUR) und Siltronic (+ 3.63 Prozent auf 52.85 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-6.10 Prozent auf 50.80 EUR), EVOTEC SE (-1.84 Prozent auf 2.46 EUR), Deutsche Telekom (-0.61 Prozent auf 26.18 EUR), IONOS (-0.30 Prozent auf 33.74 EUR) und United Internet (-0.17 Prozent auf 24.12 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’395’353 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 207.374 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch