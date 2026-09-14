National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung für National Grid beim Kursziel von 1310 Pence mit "Outperform" wieder aufgenommen. Der Energienetzbetreiber sei "eingestöpselt in Wachstum", schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Die Aktie biete die Beteiligung an attraktivem regulierten Geschäft auf einem wenig ambitionierten Bewertungsniveau, gemessen an Wachstum und guter Berechenbarkeit./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’310.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
12.88 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
10.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
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