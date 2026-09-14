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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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10:00:31
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15.09.2026 07:52:39

National Grid Outperform

National Grid
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung für National Grid beim Kursziel von 1310 Pence mit "Outperform" wieder aufgenommen. Der Energienetzbetreiber sei "eingestöpselt in Wachstum", schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Die Aktie biete die Beteiligung an attraktivem regulierten Geschäft auf einem wenig ambitionierten Bewertungsniveau, gemessen an Wachstum und guter Berechenbarkeit./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 14:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1’310.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
12.88 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
10.98 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
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