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Kursverlauf 30.09.2026 15:58:14

STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der STOXX 50 erleidet am Mittwoch Verluste.

Intesa Sanpaolo
6.36 CHF -0.28%
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Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.47 Prozent leichter bei 5’334.50 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.127 Prozent auf 5’366.28 Punkte an der Kurstafel, nach 5’359.46 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’332.25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’394.86 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0.537 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 5’476.04 Punkten. Der STOXX 50 lag am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 5’415.93 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’633.23 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.61 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell National Grid (+ 1.62 Prozent auf 11.41 GBP), Richemont (+ 1.25 Prozent auf 178.75 CHF), Rio Tinto (+ 0.89 Prozent auf 71.35 GBP), Unilever (+ 0.65 Prozent auf 46.46 GBP) und Nestlé (+ 0.09 Prozent auf 76.33 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-2.49 Prozent auf 82.79 EUR), Rolls-Royce (-2.11 Prozent auf 14.50 GBP), Siemens (-1.88 Prozent auf 276.70 EUR), Siemens Energy (-1.48 Prozent auf 143.66 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1.42 Prozent auf 6.65 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8’086’445 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 592.387 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.45 zu Buche schlagen. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6.56 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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