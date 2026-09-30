National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der National Grid-Aktie ein
Im September 2026 haben 2 Experten die National Grid-Aktie analysiert.
2 Experten stufen die National Grid-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 661,55 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 650,10 GBP zum aktuellen LSE-Stand der National Grid-Aktie von 11,46 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|13,10 GBP
|14,36
|25.09.2026
|Bernstein Research
|1.310,00 GBP
|11.336,05
|15.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|National Grid Hold
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|Bernstein Research
|03.08.26
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|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Bernstein Research
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Im Fokus stehen:
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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