So schätzen die Analysten die Zukunft der National Grid-Aktie ein

Im September 2026 haben 2 Experten die National Grid-Aktie analysiert.

2 Experten stufen die National Grid-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 661,55 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 650,10 GBP zum aktuellen LSE-Stand der National Grid-Aktie von 11,46 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 13,10 GBP 14,36 25.09.2026 Bernstein Research 1.310,00 GBP 11.336,05 15.09.2026

Redaktion finanzen.ch