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PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

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05.10.2026 13:56:20

PVA TePla Buy

PVA TePla
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Michael Kuhn rechnet mit einem eher unspekatulären dritten Quartal des Technologiekonzerns, wie er in einem am Ausblick vom Montag schrieb. Das Geschäftsjahr sei stark abhängig von der letzten Phase des Jahres./ajx/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35.44 € 		Abst. Kursziel*:
41.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.05%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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