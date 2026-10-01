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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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05.10.2026 10:58:37

National Grid Sector Perform

National Grid
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat National Grid nach letzten Signalen zu Entwicklungen im abgeschlossenen Quartal vor der Schweigeperiode auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1375 Pence belassen. Vor den Halbjahreszahlen 2026/27 am 5. November habe der britische Energienetzbetreiber seine Ergebniserwartung (EPS) an das Gesamtgeschäftsjahr etwas höher gesteckt, schrieb Alexander Wheeler am Montag. Der Grund dafür sei die starke Entwicklung im Segment National Grid Ventures (NGV) & Other im ersten Halbjahr 2026/27 aufgrund von Einmaleffekten aus zwei Transaktionen im Investmentportfolio von NG Partners sowie einer besseren Entwicklung im Interconnector-Geschäft./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
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