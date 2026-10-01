NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat National Grid nach letzten Signalen zu Entwicklungen im abgeschlossenen Quartal vor der Schweigeperiode auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1375 Pence belassen. Vor den Halbjahreszahlen 2026/27 am 5. November habe der britische Energienetzbetreiber seine Ergebniserwartung (EPS) an das Gesamtgeschäftsjahr etwas höher gesteckt, schrieb Alexander Wheeler am Montag. Der Grund dafür sei die starke Entwicklung im Segment National Grid Ventures (NGV) & Other im ersten Halbjahr 2026/27 aufgrund von Einmaleffekten aus zwei Transaktionen im Investmentportfolio von NG Partners sowie einer besseren Entwicklung im Interconnector-Geschäft./ck/rob/mis;