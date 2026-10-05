Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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05.10.2026 14:26:56
Linde Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Linde nach einem Investorentreffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Im Geschäft mit der Belieferung und Unterstützung der Elektronik- und Halbleiterindustrie dürfte sich das Wachstum von über zehn Prozent fortsetzen, schrieb David Begleiter in einem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Aktien des Industriegasekonzerns./la/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 575.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 479.48
|
Abst. Kursziel*:
19.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 482.19
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.25%
|
Analyst Name::
David Begleiter
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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