Linde 398.57 CHF -0.28% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Linde nach einem Investorentreffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Im Geschäft mit der Belieferung und Unterstützung der Elektronik- und Halbleiterindustrie dürfte sich das Wachstum von über zehn Prozent fortsetzen, schrieb David Begleiter in einem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Aktien des Industriegasekonzerns./la/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.