TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
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05.10.2026 13:33:36
TX Group-Aktie fester: Tamedia kündigt Abbau von Stellen an
amedia kündigt am Montag eine weitere Abbaurunde an und baut erneut Dutzende Stellen ab.
Tamedia hat am Montag eine weitere Abbaurunde angekündigt: 34 Vollzeitstellen werden gestrichen. Betroffen sind 41 Mitarbeitende in den News-Redaktionen in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Genf.
Die TX Group-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 0,95 Prozent höher bei 170 Franken.
Zürich (awp/sda)
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Bildquelle: TX Group
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