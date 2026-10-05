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Rotstift 05.10.2026 13:33:36

TX Group-Aktie fester: Tamedia kündigt Abbau von Stellen an

TX Group-Aktie fester: Tamedia kündigt Abbau von Stellen an

amedia kündigt am Montag eine weitere Abbaurunde an und baut erneut Dutzende Stellen ab.

TX Group
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Das Verlagshaus Tamedia hat am Montag eine weitere Abbaurunde angekündigt: 34 Vollzeitstellen werden gestrichen. Betroffen sind 41 Mitarbeitende in den News-Redaktionen in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Genf.

Die TX Group-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 0,95 Prozent höher bei 170 Franken.

Zürich (awp/sda)

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Bildquelle: TX Group
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