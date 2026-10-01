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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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BRXC
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05.10.2026 11:02:01

National Grid Hold

National Grid
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat National Grid angesichts letzter Aussagen zum Geschäftsverlauf vor den Quartalszahlen am 5. November auf "Hold" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Dies schrieb Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Energienetzbetreiber rechne nun für das Geschäftsjahr 2026/27 mit einem Gewinnwachstum je Aktie (EPS) leicht über der bisherigen Prognose von 13 bis 15 Prozent und liege am oberen Ende damit über der Konsensschätzung. Insgesamt bewertet der Analyst die Aussagen "leicht positiv"./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Hold
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
13.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
13.70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
11.44 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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