National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat National Grid angesichts letzter Aussagen zum Geschäftsverlauf vor den Quartalszahlen am 5. November auf "Hold" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Dies schrieb Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Energienetzbetreiber rechne nun für das Geschäftsjahr 2026/27 mit einem Gewinnwachstum je Aktie (EPS) leicht über der bisherigen Prognose von 13 bis 15 Prozent und liege am oberen Ende damit über der Konsensschätzung. Insgesamt bewertet der Analyst die Aussagen "leicht positiv"./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Hold
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
13.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
11.44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
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