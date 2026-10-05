Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
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Sixt SE St Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Er rechne mit einem soliden Quartal in der Hochsaison des Autovermieters, schrieb Michael Kuhn in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Europa (ohne Deutschland) dürfte erneut der wichtigste Wachstumsmotor gewesen sein, gestützt durch eine rege Nachfrage in den Ferienorten am Mittelmeer während der Sommermonate./la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
89.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69.15 €
|
Abst. Kursziel*:
28.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.61%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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