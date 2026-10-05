Sixt 64.31 CHF -1.11% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Er rechne mit einem soliden Quartal in der Hochsaison des Autovermieters, schrieb Michael Kuhn in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Europa (ohne Deutschland) dürfte erneut der wichtigste Wachstumsmotor gewesen sein, gestützt durch eine rege Nachfrage in den Ferienorten am Mittelmeer während der Sommermonate./la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.