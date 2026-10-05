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Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

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05.10.2026 14:13:56

Sixt SE St Buy

Sixt
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Er rechne mit einem soliden Quartal in der Hochsaison des Autovermieters, schrieb Michael Kuhn in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Europa (ohne Deutschland) dürfte erneut der wichtigste Wachstumsmotor gewesen sein, gestützt durch eine rege Nachfrage in den Ferienorten am Mittelmeer während der Sommermonate./la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
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