Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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05.10.2026 14:26:59
Philips Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analystin Natalia Webster aktualisierte in einem am Montag vorliegenden Kommentar ihre Prognosen für den Medizintechnikkonzern. Unter anderem verwies sie auf die Wechselkursentwicklung./ck/rob/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Sector Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
21.28 €
|
Abst. Kursziel*:
17.48%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
21.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.59%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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