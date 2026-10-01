NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat National Grid nach letzten Signalen zu Entwicklungen im abgeschlossenen Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1440 Pence belassen. Für die regulierten Geschäftsbereiche des britischen Energienetzbetreibers hätten die Aussagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Pavan Mahbubani am Montag vor den am 5. November erwarteten Zahlen. Dabei zeichne sich eine gleichmäßige Verteilung bei den britischen Aktivitäten ab sowie im Einklang mit historischen Trends eine Gewichtung der US-Geschäfte auf die zweite Jahreshälfte. National Grid rechne zudem nun damit, die bisherige Prognose für das Ergebniswachstum (EPS) im Geschäftsjahr 2027 leicht zu übertreffen./ck/rob/mis;