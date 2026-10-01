National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat National Grid nach letzten Signalen zu Entwicklungen im abgeschlossenen Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1440 Pence belassen. Für die regulierten Geschäftsbereiche des britischen Energienetzbetreibers hätten die Aussagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Pavan Mahbubani am Montag vor den am 5. November erwarteten Zahlen. Dabei zeichne sich eine gleichmäßige Verteilung bei den britischen Aktivitäten ab sowie im Einklang mit historischen Trends eine Gewichtung der US-Geschäfte auf die zweite Jahreshälfte. National Grid rechne zudem nun damit, die bisherige Prognose für das Ergebniswachstum (EPS) im Geschäftsjahr 2027 leicht zu übertreffen./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:42 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.40 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
13.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
11.44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
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