National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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01.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen National Grid-Investment gewesen.
Am 01.10.2021 wurde das National Grid-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8.10 GBP wert. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die National Grid-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1’234.752 National Grid-Anteilen. Die gehaltenen National Grid-Papiere wären am 30.09.2026 14’144.09 GBP wert, da der Schlussstand 11.46 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 41.44 Prozent vermehrt.
Der National Grid-Wert an der Börse wurde auf 56.50 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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