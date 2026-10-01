FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 01.10.2021 wurde das National Grid-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8.10 GBP wert. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die National Grid-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1’234.752 National Grid-Anteilen. Die gehaltenen National Grid-Papiere wären am 30.09.2026 14’144.09 GBP wert, da der Schlussstand 11.46 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 41.44 Prozent vermehrt.

Der National Grid-Wert an der Börse wurde auf 56.50 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch