Airtel Africa Aktie 48524116 / GB00BKDRYJ47
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|FTSE 100-Performance im Fokus
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30.09.2026 17:58:12
Handel in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung im Minus
Mit dem FTSE 100 ging es am Abend abwärts.
Der FTSE 100 gab im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0.29 Prozent auf 10’606.00 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.184 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.008 Prozent auf 10’635.82 Punkte an der Kurstafel, nach 10’636.71 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’599.21 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’725.31 Zählern.
FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0.834 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 10’824.26 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 10’497.12 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’350.43 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im FTSE 100
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 3.18 Prozent auf 37.66 GBP), SSE (+ 2.22 Prozent auf 24.91 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 2.09 Prozent auf 49.92 GBP), National Grid (+ 2.00 Prozent auf 11.46 GBP) und Games Workshop Group (+ 1.81 Prozent auf 179.90 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Airtel Africa (-3.34 Prozent auf 3.01 GBP), Barratt Developments (-2.41 Prozent auf 3.32 GBP), BT Group (-2.04 Prozent auf 1.92 GBP), Hiscox (-1.38 Prozent auf 18.54 GBP) und Prudential (-1.38 Prozent auf 9.31 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 91’765’408 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 303.491 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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