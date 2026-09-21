Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Healthineers Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Er rechne mit soliden Resultaten und prognostiziere ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft in Höhe von sechs Prozent, schrieb Falko Friedrichs in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität jedoch dürfte schwach ausfallen. Im Mittelpunkt der Zahlenvorlage werde die neue Prognose des Medizintechnikkonzerns für das Geschäftsjahr 2027 stehen und die Frage, ob sich die angegebene Spanne für den bereinigten Gewinn je Aktie mit der Markterwartung decke ? was angesichts der anhaltend hohen Inflation eine schwierige Aufgabe sein könnte./la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
37.82 €
|
Abst. Kursziel*:
3.12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.59%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
01.10.26
|DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
30.09.26
|September 2026: Experten empfehlen Siemens Healthineers-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|14:14
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|14:14
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:14
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|34.56
|23.43%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:50
|
Jefferies & Company Inc.
Schneider Electric Buy
|14:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|14:26
|
RBC Capital Markets
Philips Sector Perform
|14:26
|
Deutsche Bank AG
Linde Buy
|14:14
|
Deutsche Bank AG
Siemens Healthineers Hold
|14:13
|
Deutsche Bank AG
Sixt Buy
|13:56
|
Deutsche Bank AG
PVA TePla Buy