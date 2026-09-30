UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung
|
30.09.2026 17:58:12
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab
So bewegte sich der STOXX 50 letztendlich.
Am Mittwoch bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0.59 Prozent schwächer bei 5’327.77 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.127 Prozent stärker bei 5’366.28 Punkten in den Handel, nach 5’359.46 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’394.86 Punkte, das Tagestief hingegen 5’323.31 Zähler.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0.663 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’476.04 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’415.93 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 4’633.23 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.48 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit National Grid (+ 2.00 Prozent auf 11.46 GBP), Richemont (+ 1.44 Prozent auf 179.10 CHF), Novo Nordisk (+ 0.62 Prozent auf 253.20 DKK), Rio Tinto (+ 0.38 Prozent auf 70.99 GBP) und SAP SE (+ 0.18 Prozent auf 185.66 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-2.36 Prozent auf 82.90 EUR), Siemens (-2.30 Prozent auf 275.50 EUR), Siemens Energy (-2.21 Prozent auf 142.60 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.68 Prozent auf 79.42 CHF) und Allianz (-1.54 Prozent auf 416.30 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27’676’613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 592.387 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Die BP-Aktie weist mit 6.45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
09:29
|UniCredit Aktie News: UniCredit am Vormittag in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|UniCredit-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September (finanzen.net)
|
30.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
30.09.26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ABB am 30.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’242.35
|-1.52%
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX tief im Minus - 25.000-Punkte-Marke unterschritten -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.