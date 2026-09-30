Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab

Am Mittwoch bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0.59 Prozent schwächer bei 5’327.77 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.127 Prozent stärker bei 5’366.28 Punkten in den Handel, nach 5’359.46 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’394.86 Punkte, das Tagestief hingegen 5’323.31 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0.663 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’476.04 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’415.93 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 4’633.23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.48 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit National Grid (+ 2.00 Prozent auf 11.46 GBP), Richemont (+ 1.44 Prozent auf 179.10 CHF), Novo Nordisk (+ 0.62 Prozent auf 253.20 DKK), Rio Tinto (+ 0.38 Prozent auf 70.99 GBP) und SAP SE (+ 0.18 Prozent auf 185.66 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-2.36 Prozent auf 82.90 EUR), Siemens (-2.30 Prozent auf 275.50 EUR), Siemens Energy (-2.21 Prozent auf 142.60 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.68 Prozent auf 79.42 CHF) und Allianz (-1.54 Prozent auf 416.30 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27’676’613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 592.387 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BP-Aktie weist mit 6.45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch