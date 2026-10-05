NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric nach einer Übernahmeofferte für das US-Software- und Techunternehmen PTC auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. PTC sei ein erstklassiges Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und branchenführenden operativen Kennzahlen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Studie. Die strategische Begründung sei eindeutig: Es geht darum, die Lücke im Portfolio im Bereich Product Lifecycle Management (Produktlebenszyklus-Management) zu schließen und die Marktposition in der diskreten Fertigung zu stärken. Der Analyst warnte jedoch zugleich, dass der hohe Anteil an Umsatzsynergien gewisse Risiken bei der Umsetzung der Managementziele berge./ck/rob/mis;