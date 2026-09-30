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Index-Performance 30.09.2026 12:26:34

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Verluste

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Verluste

Kaum bewegt zeigt sich der STOXX 50 heute.

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Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.20 Prozent auf 5’348.50 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.127 Prozent auf 5’366.28 Punkte an der Kurstafel, nach 5’359.46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5’394.86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’348.50 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 0.276 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der STOXX 50 bei 5’476.04 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 5’415.93 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’633.23 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.89 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell National Grid (+ 3.03 Prozent auf 11.57 GBP), Rio Tinto (+ 1.24 Prozent auf 71.60 GBP), Rheinmetall (+ 1.04 Prozent auf 970.40 EUR), Airbus SE (+ 0.78 Prozent auf 192.06 EUR) und Unilever (+ 0.70 Prozent auf 46.48 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1.55 Prozent auf 182.44 EUR), BP (-1.27 Prozent auf 5.44 GBP), UniCredit (-1.11 Prozent auf 83.96 EUR), Allianz (-0.95 Prozent auf 418.80 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.79 Prozent auf 35.66 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 3’476’458 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 592.387 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.56 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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