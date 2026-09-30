Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Mittwochmittag im Plus

Um 12:09 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.16 Prozent auf 10’654.20 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.184 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.008 Prozent auf 10’635.82 Punkte an der Kurstafel, nach 10’636.71 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 10’635.82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’725.31 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0.383 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 10’824.26 Punkten. Der FTSE 100 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 10’497.12 Punkten. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Wert von 9’350.43 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.07 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten erreicht.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit SSE (+ 3.16 Prozent auf 25.14 GBP), National Grid (+ 3.03 Prozent auf 11.57 GBP), Antofagasta (+ 2.81 Prozent auf 37.53 GBP), Severn Trent (+ 2.48 Prozent auf 31.44 GBP) und United Utilities (+ 2.35 Prozent auf 14.40 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Sage (-2.33 Prozent auf 9.49 GBP), BP (-1.27 Prozent auf 5.44 GBP), Ithaca Energy (-1.02 Prozent auf 2.72 GBP), Experian (-0.97 Prozent auf 24.48 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.79 Prozent auf 35.66 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 13’670’887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303.491 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch