Prosus 35.16 CHF -1.18% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Marcus Diebel passte am Freitag sein Bewertungsmodell an die Quartalszahlen der Beteiligung Tencent sowie an jüngste Entwicklungen am Devisenmarkt an./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.