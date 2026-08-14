Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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14.08.2026 18:33:42
Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Marcus Diebel passte am Freitag sein Bewertungsmodell an die Quartalszahlen der Beteiligung Tencent sowie an jüngste Entwicklungen am Devisenmarkt an./ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37.71 €
|
Abst. Kursziel*:
93.61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
37.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93.87%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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