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Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

249.40
CHF
1.90
CHF
0.77 %
17:30:00
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14.08.2026 20:10:41

Deutsche Börse Sector Perform

Deutsche Börse
256.64 CHF 1.14%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse von 240 auf 252 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ben Bathurst passte am Freitag seine Schätzungen an die Zahlen des Börsenbetreibers für das zweite Quartal an und erhöhte seine Annahmen für Umsatz und Gewinn von 2026 bis 2028. Er berücksichtigt dabei auch die neuesten verfügbaren Volumendaten./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
252.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
274.10 € 		Abst. Kursziel*:
-8.06%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
272.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.62%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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