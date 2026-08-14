Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’697 -0.3%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9406 0.3%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’382 0.7%  Bitcoin 51’233 -0.7%  Dollar 0.8132 -0.1%  Öl 88.0 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
RWE-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets
Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
VZ-Aktie springt an: VZ Gruppe steigert Gewinn im ersten Halbjahr erneut deutlich
Suche...
Plus500 Depot

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

405.20
CHF
3.70
CHF
0.92 %
17:35:10
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 16:42:05

Allianz Neutral

Allianz
415.45 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 430 auf 460 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Versicherers habe er seine operativen Ergebnisprognosen für die Jahre bis 2028 erhöht, schrieb Kamran M Hossain in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Kurspotenzial sei aber begrenzt./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:28 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Allianz Neutral
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
460.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
442.00 € 		Abst. Kursziel*:
4.07%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
442.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.86%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Allianz

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten