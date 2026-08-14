NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 430 auf 460 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Versicherers habe er seine operativen Ergebnisprognosen für die Jahre bis 2028 erhöht, schrieb Kamran M Hossain in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Kurspotenzial sei aber begrenzt./rob/gl/ajx;