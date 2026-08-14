Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
405.20CHF
3.70CHF
0.92 %
17:35:10
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2026 16:42:05
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 430 auf 460 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Versicherers habe er seine operativen Ergebnisprognosen für die Jahre bis 2028 erhöht, schrieb Kamran M Hossain in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Kurspotenzial sei aber begrenzt./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
460.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
442.00 €
|
Abst. Kursziel*:
4.07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
442.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.86%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Allianz
|
10:02
|DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Allianz-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Allianz: Data center boom ushers in a new era of infrastructure risks and opportunities for insurers (EQS Group)