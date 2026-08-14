Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9410 0.3%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’376 0.6%  Bitcoin 51’119 -0.9%  Dollar 0.8135 -0.1%  Öl 88.5 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Grosse Käufer treiben Hoffnung: Ethereum vor möglicher Bodenbildung
NVIDIA-Aktie: Partnerschaft mit Goldman Sachs um KI-Kredite handelbar zu machen
KI-Boom gegen China-Konkurrenz: Micron-Aktie bleibt auf Kurs
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Suche...
Plus500 Depot

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

1’131.80
CHF
64.20
CHF
6.01 %
15:17:23
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 18:23:57

Rheinmetall Buy

Rheinmetall
1130.00 CHF 3.73%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 1300 auf 1350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie passte am Freitag ihre Bewertungsmodelle für die Rüstungskonzerne CSG und Rheinmetall an die Ergebnisse des zweiten Quartals an. Die Stimmung verbessere sich. Auftragslage und deren Umsetzung seien entscheidend./ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Rheinmetall

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Rheinmetall-Kurs >5 >10
Fallender Rheinmetall-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’350.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’202.60 € 		Abst. Kursziel*:
12.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’208.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.70%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten