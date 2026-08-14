Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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14.08.2026 18:23:57
Rheinmetall Buy
Rheinmetall
1130.00 CHF 3.73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 1300 auf 1350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie passte am Freitag ihre Bewertungsmodelle für die Rüstungskonzerne CSG und Rheinmetall an die Ergebnisse des zweiten Quartals an. Die Stimmung verbessere sich. Auftragslage und deren Umsetzung seien entscheidend./ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’350.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’202.60 €
|
Abst. Kursziel*:
12.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’208.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.70%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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