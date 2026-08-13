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Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

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14.08.2026 18:32:32

Ströer SECo Overweight

Ströer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 46 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel passte am Freitag seine Schätzungen für den Werbespezialisten an dessen Zahlen für das zweite Quartal an. Das neue Kursziel begründete er mit einer höheren Bewertung für die Außenmedien-Sparte (OOH Media)./ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 14:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 14:48 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41.00 € 		Abst. Kursziel*:
26.83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
40.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.39%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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