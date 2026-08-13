Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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14.08.2026 18:32:32
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 46 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel passte am Freitag seine Schätzungen für den Werbespezialisten an dessen Zahlen für das zweite Quartal an. Das neue Kursziel begründete er mit einer höheren Bewertung für die Außenmedien-Sparte (OOH Media)./ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 14:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 14:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
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Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41.00 €
|
Abst. Kursziel*:
26.83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
40.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.39%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse