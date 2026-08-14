HSBC Holdings 16.69 CHF -0.38% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1275 auf 1375 Pence angehobe, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen des britischen Kredithauses hob Benjamin Toms am Freitag seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis im Jahr 2027 um 5 Prozent an./rob/ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 11:30 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.