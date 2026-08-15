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16.08.2026 01:52:00
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner und Verlierer.
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Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com,Queen Art/Shutterstock.com
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Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3’252.00
|-6.50
|-0.20
|Baumwolle
|0.84
|0.01
|1.51
|Bleipreis
|1’846.00
|-10.00
|-0.54
|CO2 European Emission Allowances
|25.15
|-0.35
|-1.37
|Dieselpreis Benzin
|2.25
|-0.02
|-0.75
|EEX Kohle Year Future
|85.50
|0.00
|0.00
|EEX Strompreis Phelix DE
|111.58
|0.11
|0.10
|Erdgaspreis - Natural Gas
|2.75
|-0.05
|-1.85
|Ethanolpreis
|2.16
|0.00
|0.05
|Goldpreis
|4’375.60
|24.24
|0.56
|Haferpreis
|3.24
|0.07
|2.29
|Heizölpreis
|113.07
|0.79
|0.71
|Holzpreis
|569.50
|0.50
|0.09
|Kaffeepreis
|3.38
|0.05
|1.50
|Kakaopreis
|4’124.00
|4.00
|0.10
|Kohlepreis
|121.90
|-0.10
|-0.08
|Kupferpreis
|14’545.00
|260.00
|1.82
|Lebendrindpreis
|2.24
|-0.02
|-1.09
|Mageres Schwein Preis
|0.95
|-0.08
|Maispreis
|4.59
|0.11
|2.51
|Mastrindpreis
|3.41
|-0.02
|-0.45
|Milchpreis
|16.54
|-0.05
|-0.30
|Naphthapreis (European)
|741.72
|14.87
|2.05
|Nickelpreis
|16’575.00
|-115.00
|-0.69
|Orangensaftpreis
|1.45
|0.06
|3.94
|Palladiumpreis
|1’316.50
|-8.50
|-0.64
|Palmölpreis
|4’528.00
|-
|Platinpreis
|1’753.50
|26.50
|1.53
|Rapspreis
|541.00
|2.25
|0.42
|Reispreis
|14.00
|-0.20
|-1.37
|Silberpreis
|64.68
|0.20
|0.31
|Sojabohnenmehlpreis
|308.70
|-1.20
|-0.39
|Sojabohnenpreis
|11.74
|0.06
|0.47
|Sojabohnenölpreis
|0.69
|0.55
|Super Benzin
|2.17
|-0.01
|-0.46
|Weizenpreis
|221.00
|0.25
|0.11
|Zinkpreis
|3’875.00
|69.00
|1.81
|Zinnpreis
|56’075.00
|-75.00
|-0.13
|Zuckerpreis
|0.17
|-1.31
|Ölpreis (Brent)
|88.67
|1.60
|1.84
|Ölpreis (WTI)
|82.40
|1.15
|1.42
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