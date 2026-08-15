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Tops & Flops 16.08.2026 01:52:00

Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 3’252.00 -6.50 -0.20
Baumwolle 0.84 0.01 1.51
Bleipreis 1’846.00 -10.00 -0.54
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 2.25 -0.02 -0.75
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 111.58 0.11 0.10
Erdgaspreis - Natural Gas 2.75 -0.05 -1.85
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’375.60 24.24 0.56
Haferpreis 3.24 0.07 2.29
Heizölpreis 113.07 0.79 0.71
Holzpreis 569.50 0.50 0.09
Kaffeepreis 3.38 0.05 1.50
Kakaopreis 4’124.00 4.00 0.10
Kohlepreis 121.90 -0.10 -0.08
Kupferpreis 14’545.00 260.00 1.82
Lebendrindpreis 2.24 -0.02 -1.09
Mageres Schwein Preis 0.95 -0.08
Maispreis 4.59 0.11 2.51
Mastrindpreis 3.41 -0.02 -0.45
Milchpreis 16.54 -0.05 -0.30
Naphthapreis (European) 741.72 14.87 2.05
Nickelpreis 16’575.00 -115.00 -0.69
Orangensaftpreis 1.45 0.06 3.94
Palladiumpreis 1’316.50 -8.50 -0.64
Palmölpreis 4’528.00 -
Platinpreis 1’753.50 26.50 1.53
Rapspreis 541.00 2.25 0.42
Reispreis 14.00 -0.20 -1.37
Silberpreis 64.68 0.20 0.31
Sojabohnenmehlpreis 308.70 -1.20 -0.39
Sojabohnenpreis 11.74 0.06 0.47
Sojabohnenölpreis 0.69 0.55
Super Benzin 2.17 -0.01 -0.46
Weizenpreis 221.00 0.25 0.11
Zinkpreis 3’875.00 69.00 1.81
Zinnpreis 56’075.00 -75.00 -0.13
Zuckerpreis 0.17 -1.31
Ölpreis (Brent) 88.67 1.60 1.84
Ölpreis (WTI) 82.40 1.15 1.42

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