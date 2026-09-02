Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Anstehende regulatorische Vorgaben Spaniens für die Stromversorgung von Datenzentren seien aus Sicht der Stromproduzenten restriktiv, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das betreffe vor allem Solaria, aber wohl auch Iberdrola, Endesa und Naturgy. Der Experte rechnet jedoch mit einer Milderung der Vorgaben in ihrer endgültigen Fassung./bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
19.67 €
|
Abst. Kursziel*:
1.70%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
19.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.47%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
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Analysen zu Iberdrola SA
|16:51
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
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|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|16:51
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|16:51
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|18.57
|-0.75%
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|17:13
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|14:53
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|13:39
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|13:38
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