FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Iberdrola nach Quartalszahlen von 18,00 auf 18,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf das "gute erste Quartal" des spanischen Versorgers und auch auf dessen angehobene Jahresziele. Wegen der Expansion im Netzbereich in attraktiven Märkten, der Stärke von Iberdrola bei Wachstumsthemen und der guten Erfolgsbilanz rechnet Eisenmann mit einem beständigen hohen Gewinnwachstum. Den Bewertungsaufschlag der Aktie jedoch hält er für "ungerechtfertigt hoch" und verwies zudem auf die unattraktive Dividendenrendite./ck/rob/gl;