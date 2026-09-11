Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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|Iberdrola SA-Investment
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11.09.2026 10:02:23
EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Iberdrola SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das Iberdrola SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15.68 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.380 Iberdrola SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127.72 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Anteils am 10.09.2026 auf 20.02 EUR belief. Mit einer Performance von +27.72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Iberdrola SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 129.32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Iberdrola SA
|02.09.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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