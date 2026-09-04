EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 04.09.2016 wurde die Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Iberdrola SA-Papier letztlich bei 4.85 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2’059.826 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 40’681.56 EUR, da sich der Wert einer Iberdrola SA-Aktie am 03.09.2026 auf 19.75 EUR belief. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 40’681.56 EUR entspricht einer Performance von +306.82 Prozent.

Insgesamt war Iberdrola SA zuletzt 127.63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch