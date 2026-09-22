ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Market-Perform" belassen. Die Auftragsstärke der Schweizer dürfte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag in seinem Ausbick auf den Bericht am 20. Oktober. Die Erholung von Preis- und Kostenentwicklung dürfte aber eher im vierten Quartal stattfinden./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 11:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
80.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
83.02 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-3.64%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
82.92 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.52%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
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