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22.09.2026 14:04:35

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

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82.92 CHF 0.73%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Market-Perform" belassen. Die Auftragsstärke der Schweizer dürfte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag in seinem Ausbick auf den Bericht am 20. Oktober. Die Erholung von Preis- und Kostenentwicklung dürfte aber eher im vierten Quartal stattfinden./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 11:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 11:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
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