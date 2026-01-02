Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.01.2026 11:10:19

Iberdrola SA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 19,40 auf 20,95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der im September vorgelegte Investitionsplan in Höhe von 58 Milliarden Euro dürfte in Verbindung mit den nach wie vor erheblichen Investitionen in Erneuerbare Energien bis 2028 zu einem überdurchschnittlich hohen einstelligen Wachstum des bereinigten Nettogewinns pro Jahr führen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt schätze das Ergebnispotenzial für den Zeitraum 2026 bis 2028 noch zu gering ein./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
20.95 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.96 € 		Abst. Kursziel*:
10.50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.32%
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

