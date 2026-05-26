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Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

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26.05.2026 08:38:24

Iberdrola SA Overweight

Iberdrola
18.31 CHF 1.85%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Iberdrola von 16,90 auf 22,60 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Dominic Nash sieht bei den Spaniern eine Investmentchance, die es innerhalb einer Generation wohl nur einmal gebe, wie er am Montag schrieb. Iberdrola sei als Versorger ein "Gold-Standard". Das Gewinnwachstum dürfte mit annähernd 11 Prozent bis 2030 überdurchschnittlich ausfallen und damit sowohl die Konzernziele als auch die Markterwartungen toppen. Zudem könne Iberdrola im "Superzyklus" dank Energiewende, KI-Strombedarf und Versorgungssicherheit die Konkurrenz bei der Gesamtrendite inklusive Ausschüttungen weiter abhängen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 01:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Iberdrola SA Overweight
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
22.60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
20.03 € 		Abst. Kursziel*:
12.83%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
20.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.77%
Analyst Name::
Dominic Nash 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse