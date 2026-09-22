American International Group Aktie 10315741 / US0268747849
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22.09.2026 15:35:00
AIG-Aktie tiefer: Vormalige Zurich-Topmanagerin Sierra Signorelli wechselt zur American International Group
Sierra Signorelli, die bei der Zurich-Gruppe bis vor Kurzem das US-Geschäft und das Firmenkundengeschäft geleitet hat, arbeitet künftig für den Konkurrenten American International Group (AIG).
Für Signorelli ist es die Rückkehr zum früheren Arbeitgeber. In den Medien war sie bislang zum Kreis der möglichen Nachfolger des noch amtierenden CEO Mario Greco gezählt worden. Bevor sie 2021 zur Zurich gestossen war, hatte sie 17 Jahre lang für die AIG gearbeitet. In ihrer neuen Rolle am alten Ort folgt Signorelli auf General-Insurance-CEO Jon Hancock, der Ende 2026 in den Ruhestand gehen wird, wie es hiess.
Vor über einer Woche wurde überraschend bekannt, dass Signorelli die Zurich verlässt. Zurich U.S. hatte Alex Wells als neuen Chef für die auf Firmenversicherungen fokussierte US-Tochter vermeldet, vonseiten der Gruppe wurde der Signorelli-Abgang nicht kommuniziert. Wells übernahm die Aufgabe per sofort. Die Verantwortung für das internationale Firmenkundengeschäft übernahm Luciano Cirinà, wie aus Angaben der Webseite hervorging.Die an der NYSE gelistete AIG-Aktie verliert zeitweise 0,44 Prozent auf 74,21 Dollar.
mk/hr
Zürich (awp)
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