Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola nach der Festsetzung britischer Energiepreis-Obergrenzen mit einem Kursziel von 22,60 Euro auf "Overweight" belassen. Es seien erste Auswirkungen durch erhöhte Gas- und Strompreise ersichtlich, schrieb Peter Crampton am Mittwoch. Der Anstieg der Preisobergrenze für Juli bis September entspreche insgesamt den Erwartungen./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Overweight
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
22.60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19.62 €
|
Abst. Kursziel*:
15.19%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
19.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.16%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
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