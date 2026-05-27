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Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

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27.05.2026 12:59:28

Iberdrola SA Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola nach der Festsetzung britischer Energiepreis-Obergrenzen mit einem Kursziel von 22,60 Euro auf "Overweight" belassen. Es seien erste Auswirkungen durch erhöhte Gas- und Strompreise ersichtlich, schrieb Peter Crampton am Mittwoch. Der Anstieg der Preisobergrenze für Juli bis September entspreche insgesamt den Erwartungen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Iberdrola SA Overweight
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
22.60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
19.62 € 		Abst. Kursziel*:
15.19%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
19.63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.16%
Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
-
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