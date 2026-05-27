Iberdrola 17.94 CHF -1.37% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola nach der Festsetzung britischer Energiepreis-Obergrenzen mit einem Kursziel von 22,60 Euro auf "Overweight" belassen. Es seien erste Auswirkungen durch erhöhte Gas- und Strompreise ersichtlich, schrieb Peter Crampton am Mittwoch. Der Anstieg der Preisobergrenze für Juli bis September entspreche insgesamt den Erwartungen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.