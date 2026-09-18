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Lohnendes Iberdrola SA-Investment? 18.09.2026 10:02:29

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Iberdrola SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Iberdrola
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Am 18.09.2023 wurde das Iberdrola SA-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Iberdrola SA-Papier an diesem Tag 11.06 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 90.457 Iberdrola SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’856.17 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Papiers am 17.09.2026 auf 20.52 EUR belief. Mit einer Performance von +85.62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Iberdrola SA belief sich zuletzt auf 131.36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images
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