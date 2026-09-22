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So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Dienstagabend am Rohstoffmarkt
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Öl & Co. im Fokus 22.09.2026 20:43:14

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Dienstagabend am Rohstoffmarkt

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Dienstagabend am Rohstoffmarkt

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Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 0,19 Prozent auf 4.352,01 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.343,59 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Dienstagabend hinzu. Um 1,07 Prozent auf 66,76 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 66,05 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:39 Uhr notiert der Platinpreis 2,03 Prozent stärker bei 1.838,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.801,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 0,19 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 20:39 Uhr auf 1.307,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.304,50 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 20:31 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -0,97 Prozent auf 99,37 US-Dollar. Am Vortag standen noch 100,34 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -5,48 Prozent auf 90,53 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 95,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 20:23 Uhr fällt der Baumwolle um -0,20 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,80 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Haferpreis bei 4,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,16 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,48 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -1,48 Prozent auf 2,72 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,76 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Lebendrindpreis um -1,01 Prozent auf 2,19 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,21 US-Dollar.

Daneben sinkt der Maispreis um -1,24 Prozent auf 5,36 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 5,43 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Mastrindpreis seitwärts. Um 20:05 Uhr wurde ein Preis von 3,37 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Mastrindpreis bei 3,37 US-Dollar.

Zudem steigt der Orangensaftpreis. Um 2,62 Prozent verstärkt sich der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf 1,53 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1,49 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,23 Prozent auf 13,25 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 13,28 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,71 Prozent auf 369,20 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 366,60 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Dienstagabend nach. Um -1,42 Prozent auf 0,67 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,63 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 4,83 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,84 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar) geht es um 1,38 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach oben.

Nach 16,16 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Dienstagabend um -0,12 Prozent auf 16,14 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 0,82 Prozent auf 130,24 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 129,18 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Reispreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,34 Prozent auf 16,01 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 16,07 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Holzpreis um 20:14 Uhr auf. Es geht 0,09 Prozent auf 535,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 535,00 US-Dollar stand.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - TTF hinzu. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 74,25 Euro am Vortag auf 74,63 Euro nach oben (+0,51Prozent).

Redaktion finanzen.ch


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