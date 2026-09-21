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SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

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22.09.2026 14:05:30

SAFRAN Outperform

SAFRAN
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Safran von 410 auf 420 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Unternehmen mit Servicegeschäft im zivilen Luftfahrtbereich würden trotz hervorragender Ergebnisse wegen der hohen Ölpreise mit abgestraft, schrieb Adrien Rabier am Montag. Die Risiken stiegen zwar weiter, da im Iran und der Ukraine kein Kriegsende in Sicht sei. Ein "Horrorszenario" hält er aber für höchst unwahrscheinlich. Denn der Luftverkehr halte sich ordentlich und die Auftragsbücher von Safran, MTU, und Rolls Royce seien prall gefüllt für die kommenden zwölf Monate./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
420.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
332.70 € 		Abst. Kursziel*:
26.24%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
333.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.01%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
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14:05 SAFRAN Outperform Bernstein Research
14.09.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
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