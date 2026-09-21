NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Safran von 410 auf 420 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Unternehmen mit Servicegeschäft im zivilen Luftfahrtbereich würden trotz hervorragender Ergebnisse wegen der hohen Ölpreise mit abgestraft, schrieb Adrien Rabier am Montag. Die Risiken stiegen zwar weiter, da im Iran und der Ukraine kein Kriegsende in Sicht sei. Ein "Horrorszenario" hält er aber für höchst unwahrscheinlich. Denn der Luftverkehr halte sich ordentlich und die Auftragsbücher von Safran, MTU, und Rolls Royce seien prall gefüllt für die kommenden zwölf Monate./ag/tih;