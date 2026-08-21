Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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|Iberdrola SA-Investment
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21.08.2026 10:02:26
EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Iberdrola SA-Investment verdienen können.
Die Iberdrola SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10.60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.434 Iberdrola SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 189.72 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Anteils am 20.08.2026 auf 20.11 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 89.72 Prozent vermehrt.
Iberdrola SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 130.07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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