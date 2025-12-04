Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’894 0.3%  SPI 17’740 0.4%  Dow 47’883 0.0%  DAX 23’882 0.8%  Euro 0.9357 0.3%  EStoxx50 5’718 0.4%  Gold 4’210 0.2%  Bitcoin 73’899 -1.3%  Dollar 0.8028 0.4%  Öl 63.5 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Alphabet A29798540Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Top News
So lohnend wäre eine Investition in Solana von vor 3 Jahren gewesen
USD Coin: Hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?
Tesla-Aktie im Blick: Tesla bekommt im Check die schlechtesten Bewertungen seiner Klasse
Neues MSCI-Kriterium setzt Strategy-Aktie unter Druck - Saylor widerspricht deutlich
Vom NVIDIA-Tippgeber zum KI-Scout: Marktexperte Wang erklärt seine aktuellen Top-Picks
Suche...

Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

16.77
CHF
-0.06
CHF
-0.35 %
17:29:59
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.12.2025 18:36:30

Iberdrola SA Overweight

Iberdrola
16.77 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola nach Neuigkeiten zur Regulierung in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16,90 Euro belassen. Ein Dokument der Aufsichtsbehörde Ofgem lege Kostenvergütungen, Investitionsniveaus und zulässige Renditen für Stromkonzerne im Zeitraum von April 2026 bis März 2031 fest, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei ein größerer Unsicherheitsfaktor beseitigt worden./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Iberdrola SA Overweight
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
16.90 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
17.91 € 		Abst. Kursziel*:
-5.61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
17.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.88%
Analyst Name::
Dominic Nash 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?