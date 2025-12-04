Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Iberdrola SA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola nach Neuigkeiten zur Regulierung in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16,90 Euro belassen. Ein Dokument der Aufsichtsbehörde Ofgem lege Kostenvergütungen, Investitionsniveaus und zulässige Renditen für Stromkonzerne im Zeitraum von April 2026 bis März 2031 fest, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei ein größerer Unsicherheitsfaktor beseitigt worden./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Overweight
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
16.90 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
17.91 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
17.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.88%
|
Analyst Name::
Dominic Nash
|
KGV*:
-